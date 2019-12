Wizz Air plant die Gründung von Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Holdings Plc gab bekannt, dass sie eine grundsätzliche Einigung über die Gründung von Wizz Air Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, in Partnerschaft mit Abu Dhabi Development Holding Company PJSC ("ADDH") erzielt hat. Die neue Fluggesellschaft wird die erste außerhalb Europas ansässige Fluggesellschaft von Wizz Air sein, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Die Einigung sieht vor, dass Wizz Air Abu Dhabi über ein Joint Venture gegründet und der Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgenommen wird. Die Fluggesellschaft wird sich darauf konzentrieren, Routen zu Märkten aufzubauen, in denen Wizz Air bereits über ein starkes Wachstum verfügt, nämlich Mittel- und Osteuropa und Westeuropa sowie den indischen Subkontinent, den Nahen Osten und langfristig auch Afrika. Wizz Air ist davon überzeugt, dass die Etablierung einer wirklich kostengünstigen Fluggesellschaft in Abu Dhabi zum weiteren Wachstum von Abu Dhabi als Kultur- und Tourismusdestination von Weltrang beitragen kann. ADDHs fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes, sowie die Unterstützung und Navigation in einem neuen Markt für WIZZ sind von unschätzbarem Wert und werden die erfolgreiche Entwicklung der neuen Fluggesellschaft vorantreiben.

Die Gründung und der Start der neuen Fluggesellschaft setzen unter anderem die Vereinbarung und das Inkrafttreten der endgültigen Dokumentation mit ADDH, den Erhalt aller erforderlichen internen und externen Genehmigungen und Zustimmungen, sowie die Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen der UAE General Civil Aviation Authority zum Erhalt eines Air Operator's Certificate ("AOC") durch die neue Fluggesellschaft, voraus.

Mit einer Flotte von Airbus A321neo, dem effizientesten Schmalrumpfflugzeug der Welt, wird Wizz Air Abu Dhabi Zugang zu Märkten mit insgesamt 5 Milliarden Kunden in ganz Europa und darüber hinaus erhalten. Das Kundenangebot der neuen Fluggesellschaft wird sich direkt an dem von Wizz Air orientieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Angebot eines qualitativ hochwertigen Flugverkehrs liegt, der auf den Grundlagen einer der umweltfreundlichsten Flugzeugflotten der Welt* basiert.

József Váradi, Chief Executive Officer von Wizz Air Holdings sagte heute in Abu Dhabi: "Wir sind stolz darauf, dass unsere erste außerhalb Europas gegründete Fluggesellschaft in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, ansässig ist. ADDHs fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes, sowie die Unterstützung und Navigation in einem neuen Markt für Wizz sind von unschätzbarem Wert und werden die erfolgreiche Entwicklung dieses Low-Cost-Carriers vorantreiben."

„Wizz Air Abu Dhabi wird ein zusätzlicher Wachstumspfad für Wizz Air sein, der auf unserem erfolgreichen Ultra-Low-Cost-Geschäftsmodell aufbaut und immer mehr Kunden erschwingliche Reisen ermöglicht. Wir sind davon überzeugt, dass die neue Fluggesellschaft das Potenzial hat, ein bedeutender Akteur in der Region zu sein. Ich möchte S.E. Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Tahnoon Al Nahyan und Herrn Mohammad Al Suwaidi meinen größten Dank für ihr Engagement und ihre Unterstützung aussprechen, ohne die diese einzigartige Partnerschaft nicht möglich gewesen wäre. ", betonte Varadi.

S.E. Scheich Mohammed Bin Hamad Bin Tahnoon Al Nahyan, Vorsitzender der Abu Dhabi Airports, kommentierte: "Da der Abu Dhabi International Airport sein Wachstum als wichtiges Tor zu den VAE und der Region fortsetzt, begrüßen wir den Beitrag von Fluggesellschaften, wie von dieser neuen Fluggesellschaft, und die Auswirkungen dieser Partnerschaft auf unsere weitere nationale Wirtschaftsentwicklung. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit ihnen aufzubauen."

Herr Mohamed Hassan Al Suwaidi, CEO von ADDH, sagte: "Als vertrauenswürdiger Regierungspartner mit einem klaren Mandat zur Stärkung wichtiger Sektoren der Nicht-Öl-Wirtschaft Abu Dhabis sind wir stolz auf die Partnerschaft mit Wizz Air, einer Fluggesellschaft mit starker Marktpräsenz und Markenbekanntheit in wichtigen europäischen Quellmärkten. Durch unsere Partnerschaft mit Wizz Air wollen wir die wachsende Nachfrage nach preisgünstigen Reisen nutzen und das weitere Wachstum von Abu Dhabi als Kultur- und Tourismusdestination von Weltrang unterstützen".

Bryan Thompson, CEO der Abu Dhabi Airports Company, kommentierte dies: "Der Start der neuen Fluggesellschaft ist ein weiterer Beweis für die robuste Luftfahrtinfrastruktur des Emirats. Neben einem starken Transfer-Passagierprogramm verzeichnete der Abu Dhabi International Airport (AUH) in diesem Jahr auch einen Anstieg des Start- und Zielverkehrs – und zählt so nach wie vor zu den am schnellsten wachsenden Flughafen-Drehkreuzen der Region. Neue Reiseangebote inspirieren Besucher aus aller Welt, nach Abu Dhabi zu kommen. Wir begrüßen die Welt in Abu Dhabi und freuen uns darauf, noch mehr Reisenden ein außergewöhnliches Passagiererlebnis zu bieten."

