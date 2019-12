Wizz Air mit neuer Destination ab Wien

Die Neue Verbindung in die armenische Hauptstadt startet am 3. April 2020.

Wizz Air freut sich, die neueste Reisedestination, Jerewan in Armenien, von Wien aus anbieten zu können. Die Stadt wird ab 3. April 2020 angeflogen. Ab dann wird die neue Destination jeden Montag und Freitag angeflogen. Die Tickets können bereits ab 16. Dezember 2019 gebucht werden.



Die neue WIZZ-Destination Jerewan ist die älteste Stadt Armeniens und liegt direkt am Kaukasus. Berühmt ist die Stadt für ihr historisches Stadtzentrum und die vielen Monumentalbauten aus der Sowjetära. Die Route wird mit dem Airbus A321 der grünsten Fluggesellschaft Europas* vom Flughafen Wien aus angeflogen und mit in der Wiener Basis angestelltem Flugpersonal durchgeführt. Zum Startzeitpunkt der Route werden schon acht Wizz Air Flugzeuge in Wien stationiert sein, teilte die Airline mit.

(red / Wizz Air)