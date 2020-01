Haustier-Toiletten am Flughafen Helsinki

Das Service richtet sich vornehmlich an Reisende, die mit Assistenztieren (zum Beispiel Blinden- oder Servicehunden) beziehungsweise Haustieren unterwegs sind. Damit die Vierbeiner ihre Notdurft verrichten können, wurden die "Pet Relief Areas" installiert.

Dort können sich etwa Hunde auf einer Kunstrasenmatte sowie an einem künstlichen Baumstamm erleichtern.

Mit diesen "Tier-WCs" will Finavia eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen, wie die Gesellschaft betont: "Bereiche, in denen sich Haustiere erleichtern können, sind noch eine ziemliche Seltenheit in nordeuropäischen Airports", so Flughafensprecherin Hanna Hämäläinen. Doch zähle man allein am Flughafen Helsinki jährlich über 10.000 Hunde.

Behälter zur Fäkalienentsorgung und Wasserschläuche zum Nachspülen sollen für hygienische Umstände sorgen.

In den USA gibt es derartige Einrichtungen bereits seit längerem, und sind dort mittlerweile sogar vorgeschrieben.

(red Aig)