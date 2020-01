Max Kownatzki wird CEO von SunExpress

Max Kownatzki, derzeit Senior Vice President Network & Partnership Management Hub Airlines der Lufthansa Group, übernimmt die Führung von Sun Express. Die Airline beschäftigt aktuell rund 4.200 Mitarbeiter. Max Kownatzki wird in seiner neuen Funktion zukünftig zwischen dem Unternehmenssitz in Antalya und der deutschen Niederlassung in Frankfurt pendeln.

Kownatzki (47) begann seine Karriere 2002 bei der Strategieberatung Oliver Wyman in New York und München. Dort betreute er bis 2013 in verschiedenen leitenden Funktionen Kunden aus dem Bereich Luftfahrt, mit einem besonderen Fokus auf strategische Allianzen und kommerzielle Themen.

Max Kownatzki - Foto: SunExpress

2013 wechselte er als Strategiechef ins Management der australischen Jetstar Group, einer Tochter von Qantas Airways. 2015 ging er zur Lufthansa, wo er zunächst als Chief Commercial Officer bei Eurowings Europe und im Wings Project die Etablierung und Entwicklung des Unternehmens begleitete. Im Anschluss leitete er als Senior Vice President das Business Development der Eurowings. Seit 2017 verantwortete er bei der Lufthansa Group die Netzplanung und strategische Allianzen der Hub Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines.

Max Kownatzki hat in St. Gallen in der Schweiz Wirtschaft studiert und im Anschluss promoviert. Er besitzt sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und verfügt über eine Verkehrspilotenlizenz.

(red CvD / SunExpress)