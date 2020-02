SunExpress mit Rekordergebnis 2019

Jens Bischof, CEO von SunExpress über das Geschäftsergebnis: „Die Zahlen sprechen für sich – wir zählen zu den beliebtesten Airlines wenn es darum geht, Touristen in ihren wohlverdienten Urlaub in die Mittelmeerregion und die Ägais zu fliegen. Und diesen positiven Trend werden wir auch 2020 fortsetzen. Allein zwischen Europa und der Türkei bieten wir in der diesjährigen Sommersaison eine Rekordkapazität von sieben Millionen Sitzplätzen an. Damit ist und bleibt SunExpress weiterhin eine zentrale Stütze des türkischen Tourismus.“

Deutlich erweitertes Angebot in Antalya und Izmir

Die Airline stellt sich auf ein weiteres Rekordjahr im Türkei-Tourismus ein und hat die Kapazitäten, etwa nach Antalya, noch einmal deutlich erhöht: 4,5 Millionen Sitzplätze, darunter 3,8 von DACH-Abflughäfen zum größten Drehkreuz der Airline bietet SunExpress in der Sommersaison an – so viele wie nie zuvor in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte. Neu im Flugplan sind die wöchentliche Verbindung nach Marseille und die Flüge nach Bremen. Drei Mal pro Woche wird die Hansestadt bedient. Die Frequenzen zwischen der türkischen Tourismusmetropole und der österreichischen Hauptstadt Wien werden zudem auf fünf Flüge pro Tag aufgestockt. Insgesamt verbindet SunExpress Antalya während der Sommersaison mit 43 internationalen Zielen und acht Inlandsdestinationen. Keine andere Airline bietet so viele internationale Direktflüge von und nach Antalya an.

Izmir, das zweite große Drehkreuz des Ferienspezialisten, blickt ebenfalls einem deutlichen Kapazitätszuwachs entgegen: 3,1 Millionen Sitzplätze bietet SunExpress im Sommer auf 38 internationalen und 13 Inlandsverbindungen an – darunter je drei Flüge pro Tag nach Frankfurt, Düsseldorf und München. Zudem stehen mit den Routen nach Mailand, Ercan auf Zypern, Budapest, Prag und Skopje gleich fünf neue Destinationen auf dem Flugplan. Damit ist SunExpress auch in Izmir Spitzenreiter was die Direktverbindungen zu internationalen Destinationen angeht.

Neue Direktflüge nach Anatolien

Das Flugangebot auf den Anatolien-Strecken von SunExpress – 2010 ursprünglich als klassische „visiting friends and family“-Verbindungen eingeführt – erfreut sich ebenfalls größter Beliebtheit und ist zehn Jahre später ein bedeutendes Geschäftssegment der Airline. Knapp eine Million Sitzplätze von 13 Städten in Anatolien zu 17 Destinationen in ganz Europa hat die Ferienfluggesellschaft im Sommer 2020 im Angebot: Neu sind die Flüge von Hamburg, Wien und Brüssel nach Adana, die einmal Mal pro Woche angeboten werden. Hinzu kommen die wöchentlichen Frequenzen zwischen Düsseldorf und Eskişehir und Edremit sowie Frankfurt und Malatya. Ebenfalls neu verbindet SunExpress einmal pro Woche Helsinki und Konya.

(red / SX)