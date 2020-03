SunExpress: Michael Schober wird Senior Manager Direct Sales

Die Ferienfluggesellschaft SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, bekommt einen neuen Senior Manager Direct Sales. Michael Schober (54) steigt zum 1. März 2020 bei der deutsch-türkischen Airline ein und folgt auf Achim Lameyer, der Ende vergangenen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Er berichtet in seiner Position direkt an Chief Commercial Officer Peter Glade.