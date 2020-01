Qatar Airways mit neuen Verbindungen

Qatar Airways freut sich, zwei neue Mittelmeer-Destinationen vorstellen zu können, die in der ersten Jahreshälfte 2020 das stetig wachsende Netzwerk ergänzen, wobei in den kommenden Monaten noch viele weitere angekündigt werden. Die Fluggesellschaft nimmt außerdem 66 wöchentliche Verbindungen zu 20 bestehenden Zielen ins Netz auf, was auf die starke Marktnachfrage und die jüngsten Lieferungen von Flugzeugen mit höherer Treibstoffeffizienz zurückzuführen ist.



Als erster Anbieter in der Golfregion bietet Qatar Airways Direktflüge nach Santorin an, ihrem vierten Ziel in Griechenland nach Athen, Mykonos und Thessaloniki. Der Erstflug soll am 20. Mai 2020 stattfinden. Die Flüge nach Dubrovnik, dem zweiten kroatischen Ziel der Fluggesellschaft nach Zagreb, beginnen am 20. April 2020.



Die heutigen Ankündigungen folgen nur einen Tag nach dem ersten Einsatz in Gaborone, Botswana, der neunten Destination, die Qatar Airways im Jahr 2019 aufgenommen hat. Die Fluggesellschaft bestätigte auch den Beitritt von Osaka, Japan, zum Netzwerk. Der Jungfernflug startet am 6. April 2020.



Die saisonalen Flüge nach Santorin und Dubrovnik werden von einem Airbus A320 mit 12 Sitzen in der Business und 132 Sitzen in der Economy Class durchgeführt.



Neue Ziele:

Dubrovnik, Kroatien – drei wöchentliche Flüge werden auf fünf erweitert (18. Mai bis 30. September)

Santorin, Griechenland – bis zu vier wöchentliche Flüge

Osaka, Japan – fünf wöchentliche Flüge, ab dem 23. Juni 2020 täglich



Für 2020 sind folgende Frequenzerhöhungen geplant:

Europa

Adana, Türkei: Erhöhung von drei auf fünf wöchentliche Flüge

Antalya, Türkei: Erhöhung von drei auf fünf wöchentliche Flüge

Athen, Griechenland: Erhöhung von drei auf vier tägliche Flüge

Belgrad, Serbien: Erhöhung von sieben auf zehn wöchentliche Flüge

Bodrum, Türkei: Erhöhung von drei auf fünf wöchentliche Flüge

Edinburgh, Schottland: Erhöhung von 10 auf 14 wöchentliche Flüge

Oslo, Norwegen: Erhöhung von 10 auf 14 wöchentliche Flüge

Venedig, Italien: Erhöhung von sieben auf 11 wöchentliche Flüge

Warschau, Polen: Erhöhung von 14 auf 18 wöchentliche Flüge

Zürich, Schweiz: Erhöhung von 14 auf 18 wöchentliche Flüge



Afrika

Maputo, Mosambik: Erhöhung von drei auf fünf wöchentliche Flüge erhöht

Windhoek (Windhuk), Namibia: Erhöhung von fünf auf sieben wöchentliche Flüge erhöht

Drei der sieben wöchentlichen Flüge nach Kigali, Ruanda, werden von Entebbe, Uganda, abgekoppelt und durch direkte Nonstop-Flüge zu jedem Zielort ersetzt

Tägliche Verbindungen nach Kilimandscharo und Daressalam in Tansania werden getrennt und durch tägliche Direktflüge zu jedem Zielort ersetzt



Asien

Colombo, Sri Lanka: Erhöhung von vier auf fünf tägliche Flüge

Dhaka, Bangladesch: Erhöhung von drei auf vier tägliche Flüge

Penang und Langkawi, Malaysia: Erhöhung von fünf auf sieben wöchentliche Flüge

(red / QR)