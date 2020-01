Qatar Airways und Malaysia Airlines erweitern Codeshare

Qatar Airways freut sich, eine erweiterte Codeshare-Kooperation mit Malaysia Airlines ab dem 27. Januar 2020 bekannt zu geben. Das neue Abkommen festigt die seit 2001 bestehende strategische Partnerschaft der beiden Fluggesellschaften weiter, heißt es.



Zusätzlich zu den zehn Qatar Airways-Destinationen, die von der derzeitigen Codeshare-Kooperation der Fluggesellschaften abgedeckt werden, ermöglicht das erweiterte Abkommen Passagieren von Malaysia Airlines Reisen zu 20 zusätzlichen Qatar Airways-Gateways in Europa, Amerika und Afrika.



Im Gegenzug erhalten die Passagiere von Qatar Airways Zugang zu vier aufregenden neuen Zielen in Südostasien: Sie können jetzt Reisen mit Malaysia Airlines nach Sibu und Alor Setar in Malaysia sowie Medan und Surabaya in Indonesien buchen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Codeshare-Strecken im Netzwerk von Malaysia Airlines auf 24.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker kommentierte: „Seit 2001 konnten sich beide Fluggesellschaften immer wieder von den beträchtlichen Vorteilen einer Codeshare-Vereinbarung überzeugen, die Passagieren unvergleichlichen Service und nahtlose Verbindungen bietet. Der Ausbau der Kooperation zwischen Qatar Airways und Malaysia Airlines ist ein natürlicher nächster Schritt zur Stärkung unserer Partnerschaft."



Der Verkauf ausgewählter neuer Codeshare-Destinationen begann am 15. Januar. Kunden von Malaysia Airlines können jetzt Qatar Airways-Flüge von Doha nach Wien, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, München, Athen, Rom, Oslo, Barcelona, Madrid, Genf und Zürich buchen. Im Gegenzug stehen Qatar Airways-Passagieren Flüge von Malaysia Airlines nach Sibu, Alor Setar, Medan und Surabaya zur Auswahl.



Qatar Airways fliegt seit 2001 dreimal täglich nach Kuala Lumpur in Malaysia. Im Februar 2018 kam Penang mit zunächst drei wöchentlichen Flügen hinzu, die im Oktober 2019 auf fünf aufgestockt wurden. Im gleichen Monat wurde zudem eine fünfmalige wöchentliche Verbindung nach Langkawi via Penang aufgenommen. 2001 gaben Qatar Airways und Malaysia Airlines ihr erstes Codeshare-Abkommen bekannt, das 2018 erweitert wurde, um Passagieren bessere Verbindungsoptionen und neue Ziele zu bieten.

(red / QR)