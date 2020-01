Qatar Airways startet Codeshare-Vereinbarung mit der Deutschen Bahn

Neue Partnerschaft ermöglicht Qatar Airways-Passagieren nahtlose Anbindung an acht Ziele im DB-Schienennetz.

Qatar Airways freut sich, ihre Codeshare-Partnerschaft mit der Deutschen Bahn bekannt zu geben, die Fluggästen eine nahtlose Verbindung von/zu acht wichtigen Zielen in Deutschland bietet.



Die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn, einem der größten Bahnbetreiber Europas, ermöglicht den Passagieren ab Frankfurt Anschluss an acht der wichtigsten Städte im DB-Netz: Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Leipzig, Köln, Düsseldorf, München und Hamburg.



Qatar Airways bietet derzeit 35 wöchentliche Flüge zwischen Doha und Frankfurt, München und Berlin an: Zwei tägliche Flüge von Frankfurt und München, sowie ein täglicher Flug von Berlin.

