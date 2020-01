RELOADED: Eagles over Auschwitz

Am 27. Jänner 1945 wurde das Vernichtungslager Ausschwitz von der Roten Armee befreit. In den Jahren 1940 bis 1945 wurden in die Konzentrationslager Auschwitz laut Wikipedia mindestens 1,1 Millionen Juden, 140.000 Polen, 20.000 Sinti und Roma sowie mehr als 10.000 sowjetische Kriegsgefangene deportiert. Knapp über 400.000 Häftlinge wurden registriert. Von den registrierten Häftlingen sind mehr als die Hälfte aufgrund der Arbeitsbedingungen, Hunger, Krankheiten, medizinischen Versuchen und Exekutionen gestorben. Die nicht registrierten 900.000 nach Birkenau Deportierten wurden kurz nach der Ankunft ermordet. Als Obergrenze der Todesopfer im Konzentrationslager- und Vernichtungslagerkomplex Auschwitz wird die Zahl von 1,5 Millionen Opfern angegeben.

Im Jahr 2003 fand eine besonders außergewöhnlich Gedenkveranstaltung statt, die unter einem symbolträchtigen Ereignis stand - drei F-15 Eagles der Israelischen Luftwaffe überflogen das Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers. In einem der Cockpits saß auch ein Nachkomme eines Piloten der einstigen österreichisch-ungarischen Luftwaffe.

Aus dem Cockpit hielten die Piloten eine Ansprache, die auf den Boden übertragen wurde und dort über Lautsprecher hörbar war. Darin versicherten die Flugzeugführer, dass die Israelischen Selbstverteidigungskräfte der Garant dafür sind, dass sich so etwas wie die Shoa nie mehr wiederholen wird.

