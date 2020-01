Tel Aviv auch im kommenden Sommer nonstop mit Corendon Airlines ab Nürnberg

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass in beiden Märkten ein großes Interesse an der Verbindung Nürnberg-Tel Aviv besteht. Daher begrüßen wir es sehr, dass die Bedienung der Strecke mit Corendon fortgeführt werden kann", so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe über das neue Angebot. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der Metropolregion Nürnberg und Israel sind eng, Tel Aviv ist zudem eine Hochburg des Tourismus. Die Nürnberger Partnerstadt Hadera liegt nur eine Autostunde von Tel Aviv entfernt.

„Die starke und belegbare Nachfrage bei den Flügen von Nürnberg nach Israel hat uns kurzfristig dazu bewogen, mit Tel Aviv ein weiteres Nonstop-Ziel ab Nürnberg aufzunehmen. Damit bedienen wir 22 Ziele im Sommer 2002 nonstop ab Nürnberg", so Thomas Braun, Manager für Corendon Airlines in Deutschland.

Corendon Airlines wird die wirtschaftsstarke Metropole einmal wöchentlich jeweils mittwochs anfliegen. Die Flüge sind im Reisebüro oder direkt bei Corendon Airlines buchbar.

(red / NUE)