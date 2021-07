Corendon Airlines fliegt von Nürnberg nach Chania

Griechenlands größte und vielfältigste Insel Kreta ist auch in diesem Jahr direkt ab Nürnberg erreichbar, so steuern derzeit bereits Corendon Airlines und TUI fly die Hauptstadt Heraklion nonstop an. Ab sofort haben Urlauber sogar noch mehr Auswahl: Corendon Airlines ergänzt mit ihrer neuen Verbindung nach Chania das bisherige Flugangebot zum zweiten Flughafen im Westen der Insel.