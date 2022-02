Corendon fliegt von Nürnberg neu nach Kayseri

Der Airport Nürnberg baut sein starkes Angebot weiter aus und kommt jetzt auf neun Nonstop-Ziele in der Türkei: Ab 15. Juli fliegt Corendon Airlines Kayseri in Kappadokien wöchentlich an. Die Flugverbindung soll bis zum 9. September angeboten werden. Aufgrund der gravierenden Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, gibt es allerdings auch immer wieder kritische Stimmen, die einen Boykott des türkischen Tourismus fordern.

Kayseri ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Zentraltürkei. Die Stadt liegt am Fuße des erloschenen Vulkanes Erciyes, hat mehr als eine halbe Million Einwohner und gilt als eines der wichtigsten Industrie- und Handelszentren des Landes. Kayseri ist auch berühmt für die Knoblauchwurst Sucuk und ihren luftgetrockneten Rindfleisch-Schinken.

Corendon Airlines hat 2019 eine Basis in Nürnberg eröffnet und ist inzwischen die größte touristische Airline am Albrecht Dürer Airport. Unter anderem fliegt Corendon mit dem FCN-Jet nonstop zu zahlreichen Sonnenzielen in Europa, Ägypten und der Türkei und will 2022 in Nürnberg weiter wachsen.

Weitere Nonstop-Ziele in der Türkei: Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Istanbul (Istanbul Airport und Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen) und Izmir.

(red / NUE)