VIE: Ordination mit Kassenvertrag im Health Center eröffnet

Schon seit mehr als einem Jahr bietet das Health Center Vienna Airport am Flughafen Wien medizinische Versorgung und Facharztleistungen auf höchstem Niveau. Zum Arztbesuch reicht nun die e-card aus: Dr. Peter Tschernigg, Allgemeinmediziner, hat seine Ordination mit Kassenvertrag heute, am 30.1.2020, im Beisein von Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, feierlich eröffnet. Die rund 50 Gäste aus diversen Unternehmen am Standort und Nachbargemeinden wurden im Anschluss zur Besichtigung der Praxis eingeladen.