Health Center Vienna Airport ist neuer Standort für AUA Aeromedical Center

Gebündelte medizinische Leistungen in der Vienna AirportCity: Ab sofort ist auch das Aeromedical Center von Austrian Airlines im Health Center Vienna Airport vertreten. Fliegendes Personal von Austrian Airlines, aber auch externes Flugpersonal erhalten hier erstklassische flugmedizinische Versorgung. Angesiedelt hat sich das Aeromedical Center damit beim topmodernen medizinischen Zentrum des Flughafen Wien. Das Health Center Vienna Airport bietet als kompetentes Gesundheitszentrum vielfältige medizinische und therapeutische Leistungen sowie ein breites Angebot an zusätzlichen Leistungen wie Heilmassagen, Infusionen und Kältebehandlungen.

„Mit dem Aeromedical Center von Austrian Airlines werden ab sofort im Health Center mehrere medizinische Leistungen an einem Standort vereint. Das ist ein Beleg dafür, dass die Strategie der AirportCity greift: kurze Wege für Beschäftigte und ein breites Dienstleistungsangebot, gebündelt an einem Ort“, sagte Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir sind stolz, ein flugmedizinisches Angebot auf höchstem Niveau im Hause unseres langjährigen Partners, der Flughafen Wien AG, hier am Standort Wien anbieten zu können,“ sagt Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Austrian Aeromedical Center: flugmedizinische Betreuung auf höchstem Niveau

Seit kurzem ist das Austrian Aeromedical Center in den neu geschaffenen Räumlichkeiten im Health Center Vienna Airport am Flughafen Wien tätig. Das moderne, ansprechende Ambiente bietet auf knapp 400 m2 medizinische Betreuung und Ausstattung auf höchstem Niveau. Unter der medizinischen Leitung von Frau Dr. Catharina Czerny steht ein Team von insgesamt fünf Ärztinnen und Ärzten, zwei diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie einer Arbeits- und Organisationspsychologin und einem Notfallpsychologen zur Verfügung. So werden im Aeromedical Center flugmedizinische Untersuchungen für das fliegende Personal von Austrian Airlines angeboten, aber auch für externes Flugpersonal. Dazu zählen neben der psychologischen Unterstützung auch flugpsychologische Testungen im Rahmen der Flugausbildung bzw. der Lizenzerhaltung. Darüber hinaus ist das Team des Austrian Aeromedical Center für die allgemeine medizinische Betreuung der rund 6.000 Mitarbeitenden von Austrian Airlines im Rahmen der Arbeitsmedizin verantwortlich und stellt die allgemeine arbeits- und organisationspsychologische Betreuung des Unternehmens sicher.

Health Center Vienna Airport: Gesundheitszentrum mit breitem Dienstleistungsangebot

Das Health Center Vienna Airport im Office Park 3, 4. Stock, bietet vielfältige medizinische und therapeutische Dienstleistungen durch ausgebildete Fachärzte und Therapeuten und ist allen Interessierten frei zugänglich. Auf insgesamt 1.200 m2 erhalten Kunden kompetente gesundheitliche Betreuung mit kurzen Wartezeiten sowie schnellen und unkomplizierten Terminvergaben. Das Spektrum umfasst neben Allgemeinmedizin auch Fachrichtungen wie Innere Medizin, Orthopädie, Frauenheilkunde, HNO, Augenheilkunde und Ästhetische Medizin. Spezielle Leistungen wie Impfungen oder kostenlose Knochendichtemessungen komplettieren das Angebot. Moderne Zusatzangebote wie Easy Cooling, Ernährungsberatung und Diätologie, eine große Bandbreite an Infusionstherapien, ein umfangreiches Massageangebot, kosmetische Behandlungen, TCM und Hypnose zum Beispiel zur Rauchentwöhnung sind ebenfalls Teil des Leistungsspektrums. So gibt es auch beschleunigte Terminvergaben für CT- und MRT-Untersuchungen für Privatpatienten durch eine Kooperation mit dem Diagnosezentrum Meidling.

Ausgestattet ist das Health Center Vienna Airport mit hochwertigen medizinischen Geräten und modernster IT-Technologie. Mit dem Austrian Aeromedical Center und einer Kassenzahnarzt-Praxis entwickelt sich das Health Center zu einem medizinischen Standort am Flughafen Wien. Weitere Informationen zum Gesundheitszentrum gibt es unter www.healthcenterairport.com.

(red / VIE)