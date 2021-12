German Airways sucht neues Personal

Die Airline betreibt derzeit fünf Flugzeuge vom Typ Embraer E190. German Airways sucht sowohl Kapitäne als auch Erste Offiziere mit entsprechendem Typereating.

German Airways fliegt mit dem 100-sitzigen Jet vornehmlich im so genannten Wetlease für große europäische Fluggesellschaften wie Britisch Airways oder Air France auf einzelnen Strecken in deren Streckennetz. Zudem bietet die Fluggesellschaft ihre Jets für den Charterflugverkehr an - etwa für Werksverkehre oder die Beförderung von Sportmannschaften zu Wettbewerben.

Mit dem Zukauf des zivilen Teils des Flughafen Rostock-Laage durch die German Airways Muttergesellschaft Zeitfracht kommt für das Unternehmen neben der aktuellen Homebase am Flughafen Köln/Bonn im kommenden Jahr noch ein zweiter Heimat-Standort hinzu. Er wird zur Zeit vor allem für Trainingsflüge auf der Embarer E190 genutzt. Dies eröffnet Fliegern, die im Nordosten Deutschlands beheimatet sind, die Chance auf einen heimatnahen Arbeitsplatz.

(red / German Airways)