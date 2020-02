Asiana Airlines legt attraktive Specials für ganz Asien auf

Reisende nach Südkorea oder Asien profitieren ab sofort bei Asiana Airlines von attraktiven Preisen in der Economy Class. So ist der Flug von Frankfurt nach Seoul und zurück bis zum 31. März 2020 ab 256 Euro zzgl. Steuern und Gebühren buchbar. Flüge zu insgesamt neun Destinationen in Japan, 21 Destinationen in China und 15 Destination in Südost- und Zentralasien sind derzeit ab 289 Euro zzgl. Steuern und Gebühren buchbar, teilte die Airline in einer Aussendung mit.