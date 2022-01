Spotterträume: "Special-Invasion" am Flughafen Wien

Am gestrigen Sonntag wartete der Flugverkehr am Airport Schwechat mit einem großen Angebot an Specials auf.

Strahlend blauer Himmel, nur ein paar Wolken, Sonnenschein. Das Wetter hätte zum fotografieren von Flugzeugen, dem so genannten Planespotting, nicht besser sein können als am gestrigen Sonntag. Und die Spotter zog es in Scharen zum Flughafen Wien, waren doch gleich mehrere Specials zu bestaunen. Zu einer Boeing 787 Dreamliner der Vietnam Airlines (Frachtflug, kommt schon so regelmäßig, dass man sie fast nicht mehr Special nennen kann) gesellten sich eine Boeing 787-9 Dreamliner der Juneyao Air (Frachtflug), die Boeing 787-10 "Greenliner" der Etihad Airways und die Boeing 747-400F Retro von Cargolux.

Fotoimpressionen

VN-A874 Dreamliner von Vietnam Airlines im Frachteinsatz

Juneyao Air, ebenfalls auf einer Frachtrotation

Der "Greenliner" von Etihad

(red)