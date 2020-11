In Südkorea will Korean Air den Mitbewerber Asiana Airlines übernehmen. Wie Korean mitteilte, betrage der Kaufpreis rund 1,37 Milliarden Euro. Um die Kosten zu stemmen, plant Korean Air die Ausgabe neuer Aktien in den kommenden Jahren. Die Fusion ist vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörde des Landes.

Asiana ist die zweitgrößte Fluggesellschaft Südkoreas - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Asiana Airlines ist hochverschuldet. Zuvor war die Übernahme der Airline durch ein Konsortium geplatzt.

(red)