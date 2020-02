Korean Air mit neuem Direktflug nach Budapest

Der Flug von Incheon (KE971) startet dann jeweils um 12:00 Uhr und kommt um 16:25 Uhr in Budapest an. Zurück geht es unter der Flugnummer KE972 um 18:30 Uhr mit Ankunft in Incheon am nächsten Tag um 12:30 Uhr. Die koreanische Airline setzt auf dieser Strecke einen Airbus A330-200 mit 218 Sitzplätzen ein.

Außerdem wird Korean Air ab dem 21. Februar 2020 mit einer Boeing 777F Frachtflüge nach Budapest anbieten. Aufgrund der wachsenden Luftfrachtnachfrage nach Ungarn wird die Fluggesellschaft diese Strecke zweimal wöchentlich, freitags und sonntags, bedienen. Die Flüge starten in Incheon jeweils um 07:20 Uhr und kehren nach Zwischenstopps in Budapest und Frankfurt dorthin zurück. Die Luftfrachtnachfrage nach Ungarn ist aufgrund des Imports mobiler Geräte aus China und E-Commerce-Produkten aus Korea stark gestiegen. Durch die Erschließung des neuen Frachtmarktes erwartet Korean Air eine Rentabilitätssteigerung.

Budapest ist UNESCO-Weltkulturerbe mit viel Geschichte und wunderschöner Landschaft. Die Stadt ist berühmt für ihr buntes Nachleben und für Touristenattraktionen wie die Fischerbastei, den Burgpalast und das ungarische Parlamentsgebäude. Nicht nur im Tourismus, sondern auch von Unternehmen besteht eine hohe Nachfrage. Denn viele koreanische Firmen haben aufgrund der Investitionspolitik der ungarischen Regierung in der Automobilbranche Niederlassungen in Ungarn.

Mit der Einführung der neuen Direktverbindung wird Korean Air die Wettbewerbsfähigkeit in ihrem Netzwerk nach Europa stärken und eine vorteilhafte Position auf dem osteuropäischen Markt einnehmen.

Korean Air bietet mit der neuen Strecke internationale Flüge zu 115 Städten in 44 Ländern an.

(red / KE)