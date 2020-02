Korean Air stellt Masken für Einwohner von Wuhan zur Verfügung

Am 19. Februar lieferte die südkoreanische Fluggesellschaft mit dem Flug KE855 von Incheon nach Peking 40.000 KF94-Masken an das Chinesische Rote Kreuz. Dieses wird die Masken an Krankenhäuser in Wuhan verteilen.

„Wir hoffen, dass die Masken den Menschen in Wuhan helfen, der Krankheit vorzubeugen und sie zu überwinden", sagte ein Vertreter von Korean Air.

Korean Air wird die Situation in China weiterhin beobachten und bei Bedarf Unterstützung leisten. Die Fluggesellschaft hat bereits Hunderte von Koreanern zurückgeholt, die aufgrund des Virusausbruchs in Wuhan gestrandet waren.

Korean Air leistet Nothilfe bei Katastrophen und katastrophalen Ereignissen wie dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus. Die Fluggesellschaft hat auch in der Vergangenheit unter anderem Hilfsgüter in Katastrophengebiete geschickt, zum Beispiel bei dem Dammbruch in Laos (2018), den Überschwemmungen in Peru (2017), dem Zyklon auf den Fidschi-Inseln (2016) und den Erdbeben in Nepal (2015).

Über Korean Air

Korean Air wurde 1969 gegründet. 2018 hat die Airline mehr als 26 Millionen Passagiere transportiert. Mit einer Flotte von 168 Flugzeugen, darunter zehn vom Typ Airbus A380, betreibt Korean Air pro Tag über 460 Passagierflüge zu 127 Städten in 44 Ländern auf fünf Kontinenten.

