Korean Air unter den Top Ten der pünktlichsten Fluggesellschaften der Welt

Die Pünktlichkeit von Korean Air nimmt stetig zu. Die koreanische Airline wurde in dem Pünktlichkeitsreport von Cirium für 2019 als neuntpünktlichste Fluggesellschaft der Welt eingestuft, wie die Airline in einer Aussendung mitteilte.

Cirium ist Experte für Reisedaten und -analysen. Laut dem Unternehmen ist der Flug einer Fluggesellschaft pünktlich, wenn das Flugzeug weniger als 15 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit am Gate ankommt. Gemessen wird die Pünktlichkeit, indem die Anzahl der pünktlichen internationalen und nationalen Flüge durch die Anzahl der Gesamtflüge geteilt wird. Cirium bewertet die weltweit größten Fluggesellschaften in der Kategorie „globale Fluggesellschaften“ (insgesamt 10 Prozent aller Fluggesellschaften) und die größten asiatisch-pazifischen Fluggesellschaften in der Kategorie Asien-Pazifik (20 Prozent der Airlines in der Region).

Für das Jahr 2019 belegte Korean Air den neunten Platz in der globalen Kategorie und den fünften Platz in der Kategorie Asien-Pazifik. Mit einer Pünktlichkeitsquote von 80,3 Prozent verbesserte sich die koranische Fluggesellschaft im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozentpunkte. 2018 lag die Quote bei 73,2 Prozent.

In der ersten Jahreshälfte 2019 belegte Korean Air laut den von Cirium im Juli 2019 veröffentlichten Berichten den 13. Platz in der globalen Kategorie. Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete die Airline eine Pünktlichkeitsquote von 80,4 Prozent, eine enorme Verbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 als 70,3 Prozent der Flüge pünktlich ankamen.

