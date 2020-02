Mit Emirates ab 449 Euro Dubai entdecken und kostenlos La Perle besuchen

Emirates, die größte internationale Fluggesellschaft der Welt, bietet aktuell Sondertarife* nach Dubai: Reisende können ab sofort und bis 19. Februar Flüge von Wien nach Dubai in der Economy Class ab EUR 449, in der Business Class ab EUR 1.999 und in der First Class ab EUR 3.999 buchen. Zusätzlich erhalten Gäste eine kostenlose Eintrittskarte für „La Perle“ – eine Show, die Entertainment auf ein neues Level hebt.