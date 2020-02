Emirates gewinnt Medaillen bei „Business Traveller Cellars in the Sky 2019 Awards"

Das hervorragende Weinangebot von Emirates wurde diese Woche bei den „Business Traveller Cellars in the Sky 2019 Awards“ in London ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung werden die besten Weine prämiert, die an Bord von Fluggesellschaften auf der ganzen Welt in der First und Business Class serviert werden, teilte die Airline in einer Aussendung mit.

Emirates erhielt mehrere Preise, darunter zwei Gold-, zwei Silber- und eine Bronze-Medaille ihre sorgfältig ausgewählten Weinkarten. Die Auszeichnungen gab es für die folgenden Weine:



Gold

• Business Class Dessertwein - Dow's Colheita Port, 1992, Douro Valley, Portugal

• First Class Dessertwein - Vin de Constance Klein Constantia 2013, Constantia, Kapstadt, Südafrika



Silber

• Business Class Rosé - Whispering Angel 2018, Côtes de Provence, Frankreich

• First Class Rot - Les Forts de Latour, 2005, Pauillac, Bordeaux, Frankreich



Bronze

• First Class Schaumwein - Dom Pérignon Jahrgang 2002 - Plénitude 2, Champagner, Frankreich



Die Siegerweine repräsentieren das vielfältige Angebot von Emirates, das aus zwölf der wichtigsten Weinbaugebiete, darunter Frankreich, Australien, Südafrika und Portugal, stammt. Der Weinkeller von Emirates, der sich in Frankreich befindet, ist der größte aller Fluggesellschaften und verfügt derzeit über 7,4 Millionen Flaschen erlesenen Weins, von denen einige erst im Jahr 2037 – wenn sie ihr volles Potenzial entfalten können – an Bord serviert werden.



Emirates hat vor kurzem auch seine neue Weinzusammenstellung für die Emirates Vintage Collection vorgestellt. Diese außergewöhnlichen Weine werden ausschließlich in der First Class auf ausgewählten Flügen und für einen begrenzten Zeitraum serviert.



Dom Pérignon ist seit über 28 Jahren ein Fixpunkt auf der First Class Weinkarte von Emirates. Im Laufe der Jahre hat Emirates mehrere Dom Pérignon-Jahrgänge serviert, von denen einige der Fluggesellschaft als weltweite Exklusivität zur Verfügung gestellt wurden.

