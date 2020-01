Emirates sucht Cabin Crew in Wien und Salzburg

Emirates, die nach eigenen Angaben größte internationale Fluggesellschaft der Welt, sucht für ihr multinationales Kabinenpersonal österreichische Kandidaten. Die in Dubai ansässige Airline veranstaltet am Mittwoch, dem 19. Februar im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel, Ungargasse 60, 1030 Wien und am Freitag, dem 21. Februar im NH Salzburg City, Franz-Josef-Straße 26, 5020 Salzburg Recruitment Days.

Emirates sucht für die Besetzung der neuen Positionen aufgeschlossene, hilfsbereite, freundliche und serviceorientierte Frauen und Männer, die Fluggästen den preisgekrönten Service an Bord bieten. Kandidaten können mit einem Lebenslauf auf Englisch sowie einem aktuellen Foto am Tag der offenen Tür teilnehmen. Es ist zwingend erforderlich, sich vor dem Recruitment Day online auf der Karriereseite der Emirates Group zu bewerben.



Bewerber müssen zum Zeitalter des Eintritts mindestens 21 Jahre alt sein und eine Armreichweite von 212 cm in die Höhe beim Stehen auf Zehenspitzen haben, um für den Bewerbungsprozess berücksichtigt werden zu können. Weitere Informationen zur Anmeldung, zu den Veranstaltungsorten, zum Auswahlverfahren, zur Kleiderordnung für den Bewertungstag und zu den Tutorials finden Sie unter https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.



Kandidaten sollten darauf vorbereitet sein, bei Bedarf den ganzen Tag im Auswahlverfahren zu verbringen. Diejenigen, die in die engere Wahl kommen, werden über weitere Termine für zukünftige Auswertungen und Interviews informiert.



Wer es schafft und Teil der Kabinenbesatzung von Emirates wird, erhält ein komplettes Beschäftigungspaket, das eine Vielzahl von Vorteilen beinhaltet: Unter anderem erwartet Mitglieder der Kabinencrew steuerfreies Einkommen, eine qualitativ hochwertige Gemeinschaftsunterkunft ("Shared Apartment") in Dubai, kostenloser Transport zur/von der Arbeit, medizinische und zahnmedizinische Versorgung sowie exklusive Rabatte auf Einkaufs- und Freizeitaktivitäten in Dubai. Darüber hinaus winken attraktive vergünstigte Reisevorteile für die Kabinenbesatzung sowie deren Familien und Freunde. Das stetig wachsende, sich über sechs Kontinente erstreckende globale Netzwerk von Emirates verspricht viele einmalige Reisemöglichkeiten, verspricht die Fluglinie.

Allerdings gab es in der Vergangenheit auch Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Emirates & Co.



Emirates fliegt seit 15 Jahren nach Wien und setzt auf zwei täglichen Flügen ihr Flaggschiff A380 sowie die B777-300ER ein. Die Airline bedient derzeit 158 Ziele auf sechs Kontinenten und betreibt eine moderne Flotte von 271 Großraumflugzeugen. Die Fluggesellschaft ist der weltweit größte Betreiber von Boeing 777 und Airbus A380.

(red / EK)