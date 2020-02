Bei Inspektionen in bereits fertiggestellten und eingelagerten Boeing 737 MAX wurden in Treibstofftanks einiger Flugzeuge Fremdkörper gefunden, wie Boeing selbst mitteilte. In weiterer Folge gebe es nun interne Untersuchungen und Korrekturen im Produktionsablauf, heißt es.

Nach zwei Abstürzten mit 346 Toten, bei denen das neue Trimmsystem MCAS eine Rolle gespielt hatte, ist der Typ seit dem vorigen Frühjahr mit einem weltweiten Flugverbot belegt.

(red)