Notlandung von Air Canada in Madrid

Zur Notlandung einer Boeing 767-300ER der Air Canada kam es gestern in Madrid. Verletzt wurde niemand. Die Maschine mit der Kennung C-GHOZ startete als Flug AC 837 mit 128 Passagieren an Bord. Kurz nach dem Abheben - das Fahrwerk war noch ausgefahren - gab es mehrere laute Knalle und Flammen schlugen aus Triebwerk Nummer 1. Die Piloten schalteten die betroffene Turbine ab und gingen in 8.000 Fuß Höhe ins Holding, um Kraftstoff zu verbrennen. Eine Luftnotlage wurde erklärt.

Zwischenzeitlich stieg ein Kampfjet auf und kontrollierte den Zustand des Fahrwerks der Boeing 767. Dabei wurde festgestellt, dass einer der Reifen des Hauptfahrwerks beschädigt war. Reifenteile waren offenbar in das linke Triebwerk gelangt und hatten dieses ebenfalls beschädigt.

Rund vier Stunden nach dem Start setzte der Zweistrahler wieder auf dem Flughafen von Madrid auf.

