Schauspieler Robert Conrad verstorben

Der US-Schauspieler Robert Conrad ist am 8. Februar 2020 im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in Malibu an Herzversagen gestorben. Conrad hatte acht Kinder und 18 Enkelkinder.

Der am 1. März 1935 in Chicago als Konrad Robert Falkowski geborene Darsteller wurde im deutschsprachigen Raum in den 1990er Jahren einem breiten Publikum durch die von RTL ausgestrahlte in den 1970ern in den USA produzierte TV-Serie "Pazifikgeschwader 214" bekannt. Darin spielte Conrad die Rolle von Fliegerass Gregory "Pappy" Boyington.

Die Serie erlangte vor allem bei Fliegerfans Kultstatus durch die Flugaufnahmen mit F4U Corsair, die durch Originalaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg ergänzt wurden.

Die Webseite "Warbirdnews" veröffentlichte im Jahr 2016 einen detailliert bebilderten Bericht über die für die Dreharbeiten verwendeten Corsairs.

