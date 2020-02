Spins & More bietet wieder Flight Safety Stipendien für 3 Piloten

Teilnahme am Programm erhöht die Flugsicherheit.

Spins & More hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der heimischen Fliegerszene gemacht. Angeboten werden Kunstflugtraining sowie Upset Recovery Trainings, bei denen Piloten lernen, ein Flugzeug aus unbeabsichtigt herbeigeführten abnormen Fluglagen wieder unter Kontrolle zu bringen.

Jetzt bietet das Salzburger Unternehmen wieder drei Stipendien für ein solches Training im Wert von 2.000 Euro an. Bewerber müssen einen gültigen PPL-A vorweisen können und dürfen maximal 90 Kilogramm wiegen. Interessenten können sich bis zum 20. Februar unter info (at) spinsandmore.at bewerben.

Alle Kurstermine findet man auf der Homepage der Flugschule.

(red)