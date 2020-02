Vom Dortmund Airport auf die Sonneninsel

42 km Sandstrand, 2.000 Sonnenstunden im Jahr und die längste Strandpromenade Europas – dafür steht die Ostseeinsel Usedom. Vom Dortmund Airport erreichen Urlauber die Sonneninsel in unter 100 Minuten: Eurowings fliegt vom 2. Mai bis zum 24. Oktober jeden Samstag von Dortmund nach Heringsdorf.



„Wir freuen uns, dass Eurowings die beliebte Verbindung vom Dortmund Airport nach Usedom in diesem Jahr weiterführt. Damit können unsere Fluggäste in den Sommermonaten bequem und schnell ein weiteres attraktives Urlaubsziel erreichen“, so Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dortmund Airport.



Eurowings setzt für den Flug zwischen Dortmund und Usedom eine Bombardier Q400 mit 76 Sitzplätzen ein. Flugtickets sind über Usedom Tourismus online buchbar unter: www.flug.usedom.de/flugbuchung. Angebote für Pauschalreisen finden Interessierte unter: www.flug.usedom.de/pauschalen/reisen-mit-hotel

(red / EW)