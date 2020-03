City Airport Train: Ticketbuchung jetzt mit PayPal noch einfacher

In nur 16 Minuten können CAT-Passagiere vom Stadtzentrum zum Flughafen gelangen. Damit der Start in den Urlaub stressfrei und so einfach wie möglich gestaltet wird, gibt es die Option CAT-Tickets online zu erwerben. Das ist neben der Kreditkartenzahlung und Online Überweisung ab sofort auch bequem mit PayPal möglich, teilte die Betreibergesellschaft mit.

Das CAT Ticket wird als PDF per E-Mail versendet und kann gedruckt oder digital dem Train Attendant vorgewiesen werden. Über die Onlinebuchung gibt es eine Ermäßigung auf die Zugtickets.

„Unser Angebot wird stetig erweitert, um unseren Kunden eine stressfreie Reise zu ermöglichen. Die neue Option online mit PayPal zu zahlen, soll den Erwerb der Tickets noch schneller und einfacher gestalten“, so die CAT-Geschäftsführer Belina Neumann und Michael Forstner.

(red / CAT)