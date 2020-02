LaudaMotion-Passagiere können jetzt beim CAT einchecken

Passagiere der österreichischen Ryanair-Filiale LaudaMotion können sofort ihr Gepäck bereits in Wien Mitte, direkt im Wiener Stadtzentrum, aufzugeben. Dieses Service kann ab 24 Stunden bis 75 Minuten vor Abflug in Anspruch genommen werden.

LaudaMotion Passagiere, die zuvor schon online eingecheckt und ihre Bordkarte haben, können bereits am City Airport Train Terminal in Wien Mitte ihr Gepäck für die Reise aufgeben und müssen am Flughafen dann nur mehr zu ihrem Abflug Gate gehen..

"Der City Airport Train bietet unseren Passagieren die schnellste Verbindung zwischen dem Zentrum von Wien und dem Flughafen. Die 16-minütige Anreise mit dem Zug ist dabei nicht nur schnell und bequem, sondern auch ökologisch nachhaltig. Wir freuen uns, dass auch die Fluglinie Lauda das komfortable „Baggage drop off“-Service in Wien Mitte für ihre Passagiere zugänglich macht", sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Allerdings ist der CAT erheblich teurer als die nur unwesentlich langsamere Schnellbahn-Verbindung (S7) zum Flughafen Wien.

(red / VIE)