Staffelübergabe in Köln: Jens Bischof steuert ab sofort Eurowings

Zum Auftakt gab es am Montag bei Eurowings ein morgendliches Get-Together mit der Belegschaft am Flughafen Köln/Bonn, bei welchem Thorsten Dirks die Leitung der Airline offiziell an Jens Bischof übergab und ihn herzlich willkommen hieß. Bei dieser Veranstaltung lernte Bischof gleich an seinem ersten Arbeitstag viele seiner neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich kennen.



Jens Bischof am Montagmorgen zur Eurowings Belegschaft: „Ihr habt Eurowings in wenigen Jahren zur klaren Nr. 2 im Land neben Lufthansa gemacht, zum größten deutschen Ferienflieger und zu einem der führenden Point-to-Point Carrier in ganz Europa. Heute fliegen 28 Millionen Kunden pro Jahr mit Eurowings – und zwar seit Monaten top-pünktlich mit deutlich steigender Kundenzufriedenheit. Für diese Entwicklung habt Ihr alle hier im Raum meine höchste Wertschätzung.“



Jens Bischof ist mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Lufthansa Konzern passionierter Airline- und Touristik-Experte: Er begann seine Karriere bereits 1990 bei Lufthansa Cargo. Seitdem hatte Bischof mehrere leitende Positionen inne. So lenkte er unter anderem von 2006 bis 2011 das Lufthansa Passagiergeschäft in Nord- und Südamerika. Im Anschluss verantwortete er als Lufthansa Passagevorstand und Chief Commercial Officer die weltweite Vertriebsorganisation. In den vergangenen drei Jahren als CEO von SunExpress hat er das Unternehmen erfolgreich neu ausgerichtet, signifikant vergrößert und wirtschaftlich erfolgreich positioniert.



Bischof ist Vater von zwei Kindern und hat einen Master-Abschluss in Management der McGill University, Montréal, Kanada. Er unterstützt Start-up-Unternehmen als Seed-Investor und als Berater. Jens Bischof ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, vor allem im Technologiebereich. Seine Nachfolge bei SunExpress übernimmt Dr. Max Kownatzki.

(red / EW)