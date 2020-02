Eurowings pünktlich ins Jahr 2020 gestartet

Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings ist pünktlich ins Jahr 2020 gestartet und war im Januar 2020 mit einer On-time Performance von 93 Prozent - nach eigenen Angaben die pünktlichste Airline im europäischen Wettbewerbsvergleich – mit deutlichem Abstand zu Wettbewerbern vergleichbarer Größe wie Ryanair, Easyjet und Wizz Air. Das belegen Daten des unabhängigen britischen Datenanbieters Official Airline Guide (OAG), so die Lufthansa-Billigflugtochter in einer Presseaussendung.

Insbesondere an ihren Heimatflughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart war Eurowings deutlich zuverlässiger unterwegs als ihre Wettbewerber. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft wäre noch deutlich pünktlicher gewesen, hätte es keine wetter- und flugsicherungsbedingten Beeinträchtigungen im Luftverkehr gegeben. Dank veränderter Prozesse im Zuge des Optimierungsprogramms „Scope“ konnte Eurowings die Auswirkungen externer Faktoren aber deutlich abfedern und damit Folgeverspätungen für ihre Gäste vermeiden.



Damit bestätigt die Airline einen seit Monaten anhaltenden Trend, der Eurowings inzwischen an die Spitze des europäischen Wettbewerbs geführt hat. Die sehr gute Performance ist auf zahlreiche Maßnahmen zurückzuführen, mit denen Eurowings bereits seit Ende 2018 für bestmögliche Pünktlichkeit und Stabilität im Flugbetrieb sorgt. Fluggäste wissen dies sehr zu schätzen, was sich in Kundenzufriedenheitswerten auf Rekordniveau bei Eurowings widerspiegelt.



„Die Zufriedenheit unserer Gäste ist für uns der größte Ansporn“, sagt Michael Knitter, Chief Operations Officer bei Eurowings. „Wir werden uns an Bord und am Boden weiter dafür einsetzen, unseren Kunden nachhaltig das Qualitätsniveau zu bieten, das sie zu Recht von uns erwarten.“ Deshalb analysiert Eurowings alle etablierten Maßnahmen nahezu rund um die Uhr und optimiert diese – wo erforderlich – kontinuierlich weiter. Gemeinsam mit wichtigen Systempartnern wie Flugsicherungen und Flughäfen wird Eurowings diese Themen im laufenden Jahr weiter vorantreiben.

