Belavia hat trotz Corona-Pandemie neue Verbindung nach Wien aufgenommen

Der Flugbetrieb wird entsprechend aller geltenden behördlichen Gesundheits- und Einreisebestimmungen der nationalen Behörden in Österreich und Weissrussland durchgeführt, betonte der Airport in einer Presseaussendung. Bei allen am Flughafen Wien ankommenden Passagieren wird unmittelbar nach der Ankunft die Körpertemperatur gemessen und sie müssen entweder ein ärztliches Attest mit negativem COVID-19-Befund (nicht älter als 4 Tage) vorweisen oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Drittstaatsangehörigen ist die Einreise nach Österreich von außerhalb des Schengen-Raumes auf dem Luftweg ohne gültigem Aufenthaltstitel grundsätzlich untersagt.

„Die COVID-19-Krise hat die weltweite Luftfahrt- und Tourismusindustrie schwer getroffen. Aber wie schon bei vergangenen Krisen wie SARS, Ebola oder 9/11 kam die Luftfahrt stärker zurück als je zuvor. Es wird also noch einige Zeit brauchen, aber ich bin optimistisch, dass sich die Luftfahrt langfristig wieder erholen wird. Dass Airlines beabsichtigen, wieder vermehrt Linienflüge aufzunehmen, ist ein Zeichen, dass es für die Luftfahrt langsam wieder aufwärts geht. Selbstverständlich werden alle geltenden behördlichen Sicherheits-, Gesundheits- und Einreisebestimmungen streng eingehalten“, betont Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

(red / VIE)