Lufthansa: 10.000 Jobs könnten wegfallen

Die AUA-Konzernmutter Lufthansa kämpft derzeit ums finanzielle Überleben. Bereits jetzt geht das Management davon aus, dass man nach der Krise mit mindestens 100 Flugzeugen und etwa 10.000 Mitarbeitern weniger als bisher neu starten werde.

Aktuell betreibt Lufthansa 760 Flugzeuge und weltweit rund 130.000 Mitarbeiter.

Lufthansa verhandelt derzeit mit der Bundesrepublik Deutschland über Staatshilfen in Milliardenhöhe. Allein in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres flog der Kranich in Minus von 1,2 Milliarden Euro ein.

(red)