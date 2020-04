Vor 15 Jahren: Erstflug des A380

Am 27. April 2005 startete das größte zivile Passagierflugzeug der Welt zu seinem Erstflug.

Die Entwicklung des A380 reicht bis in die 1980er Jahre zurück, doch erst nachdem 50 Kaufabsichtserklärungen von Airlines vorlagen, begann Airbus im Jahr 2001 tatsächlich mit der Umsetzung des Projektes. Der Erstflug fand am 27. April 2005 statt, zwei Jahre später ging die Maschine in Dienst. Größter Kunde ist Emirates. Ein wirtschaftlicher Erfolg war der gigantische Vierstrahler für Airbus dennoch nicht: Im Vorjahr gab der europäische Flugzeughersteller die Einstellung der Produktion bekannt.

Austrian Wings begleitete das Thema A380 in den vergangenen elf Jahren intensiv und präsentiert nachfolgend im Rückblick eine Auswahl an interessanten Berichten - wir wünschen viel Freude beim lesen.

