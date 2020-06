Erste Flüge heben vom Flughafen Pressburg/Bratislava ab

Auch in unserem Nachbarland Slowakei läuft der Flugbetrieb jetzt wieder an.

Wie das Management des slowakischen Hauptstadtflughafens mitteilte, hätten gestern wieder die ersten Passagiere eingecheckt. Der "Jungfernflug" nach dem Lockdown wurde von Wizz Air durchgeführt und führte in die bulgarische Hauptstadt Sofia.

Ryanair wird im Juli Flüge von Pressburg aus nach Burgas, Korfu und Paphos aufnehmen.

Wie am Flughafen Wien, müssen Reisende auch am Flughafen in Pressburg einen Mund-Nasenschutz tragen - ebenso an Bord der Flugzeuge. Zudem soll - wo immer möglich - ein Mindestabstand zu anderen Menschen von einem Meter eingehalten werden.

(red)