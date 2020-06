Flug KE938 wird dann jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag um 18:30 Uhr aus Wien-Schwechat (VIE) abheben und um 11:50 Uhr Lokalzeit am Folgetag am Flughafen Incheon (ICN) landen. Die Verbindung KE937 (ICN - VIE) startet um 12:50 Uhr aus Südkorea und erreicht Wien um 17:10 MESZ.

Geflogen wird mit einem Airbus A330-200, welcher 30 Business Class- sowie 188 Economy Class-Plätze bietet.

(red Aig)