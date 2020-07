Finnair fliegt wieder nach Shanghai

„Die Wiederaufnahme unserer Shanghai-Route ist eine positive Nachricht für unsere Kunden und ein wichtiger Schritt für uns, da China nach wie vor eine Schlüsselrolle in unserer Strategie spielt", erklärt Ole Orvér, Chief Commercial Officer von Finnair. „Wir freuen uns darauf, unser Angebot für den chinesischen Markt so bald wie möglich zu erweitern."

Finnland hat seine Grenzen für Geschäftsreisende aus China geöffnet, die Einreise nach Finnland ist allerdings bis zu einer Entscheidung auf EU-Ebene vorerst noch beschränkt.

Finnair fliegt im Juli mehr als 30 Ziele mit insgesamt 80 - 90 täglichen Flügen an und wird sowohl die Zahl der Strecken als auch die Frequenzen im August und September weiter ausbauen. Finnair aktualisiert den Flugplan wöchentlich und ist in der Lage, schnell zusätzliche Flüge aufzunehmen, wenn Reisebeschränkungen aufgehoben werden und die Nachfrage steigt. Die Langstreckenflüge nach Asien werden auch durch die große Frachtnachfrage begünstigt.

Mit Finnair wieder nach Finnland und Asien

Seit dem 13. Juli 2020 können Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder ohne Reisebeschränkungen nach Finnland einreisen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, fliegt Finnair daher täglich von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Wien und Zürich Richtung Helsinki.

Dank des geographisch günstig gelegenen Knotenpunktes in Helsinki, bietet Finnair schnelle und komfortable Verbindungen Richtung Asien. Finnair erhöht gerade sukzessiv die Passagierflüge auf den asiatischen Langstreckenverbindungen: Ab Juli bedient Finnair wieder die Strecken nach Tokio, Hongkong und Seoul. Auf der Bangkok-Route können Passagiere vorerst nur von der thailändischen Hauptstadt nach Helsinki reisen. Im August können Fluggäste mit Finnair wieder nach Singapur fliegen, im September wird Osaka wieder aufgenommen.

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an Bord

Finnair hat an Bord strenge Maßnahmen ergriffen, die mit den Richtlinien der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter an erster Stelle steht. Neben intensiven Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen an Bord, dem obligatorischen Masken-Tragen und der Anpassung von allen Abläufen, um den Kontakt untereinander zu reduzieren, stellt Finnair seinen Passagieren auch ein Clean Kit zur Verfügung.

Damit Passagiere trotz der aktuellen Lage ihre Flüge mit einem sicheren Gefühl buchen können, hat Finnair die Buchungsrichtlinien flexibilisiert: So können Reisende Flüge, die zwischen April und August gebucht wurden, flexibel bis zu sieben Tage vor Abflug umbuchen. Eine Stornierung der Buchung ist bis sieben Tage vor Abflug möglich. Weitere Informationen finden Sie hier.

(red / AY)