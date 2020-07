Finnair stockt Flüge auf, Maskenpflicht an Bord

Finnair startet aktuell täglich von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Wien und Zürich Richtung Helsinki.

Deutschland:

Berlin: tägliche Flüge, mit zusätzlichen Frequenzen ab dem 01. August

Frankfurt: tägliche Flüge, mit zusätzlichen Frequenzen ab dem 01. August

München: 5 Flüge pro Woche, mit zusätzlichen Verbindungen ab dem 01. August

Düsseldorf: 5 Flüge pro Woche

Hamburg: 5 Flüge pro Woche

Österreich:

Wien: 5 Flüge pro Woche, schrittweise Erhöhung der Frequenzen,

ab Anfang August 10 Flüge pro Woche

Schweiz:

Zürich: tägliche Flüge

Genf: 4 Flüge pro Woche

Über den Knotenpunkt in der finnischen Hauptstadt haben Reisende so wieder Anschluss an zahlreiche finnische Ziele.

„Im Juli fliegen wir wieder finnische Destinationen an", erklärt Aaron McGarvey, Leiter der Verkehrsanalyse im Planungsteam von Finnair. Ab dem 1. Juli bedient Finnair insgesamt rund 40 Ziele in Europa, Asien und Amerika. Patrik Nyqvist, Leiter der kurzfristigen Planung, ergänzt: „Die Frequenz der Verbindungen ist aktuell noch niedriger als im regulären Flugplan vor der Corona-Pandemie, jedoch können wir nun wieder gute Anschlussmöglichkeiten sowohl für Urlaubsreisende als auch für Geschäftsreisende anbieten."

Finnair bietet dank des geographisch günstig gelegenen Knotenpunktes in Helsinki schnelle und komfortable Verbindungen Richtung Asien. Während der Corona-Pandemie hat Finnair zahlreiche Cargoflüge nach Asien durchgeführt. Nun werden auch die Passagierflüge auf den Langstreckenverbindungen sukzessiv erhöht: Ab Juli bedient Finnair wieder die Strecken nach Tokio, Hongkong und Seoul. Auf der Bangkok-Route können Passagiere vorerst nur von der thailändischen Hauptstadt nach Helsinki reisen. Im August können Fluggäste mit Finnair wieder nach Singapur fliegen, im September wird Osaka wieder aufgenommen.

Für ein angenehmes Reiseerlebnis ist zudem wieder die Finnair Lounge im Schengenbereich des Helsinki Airport geöffnet. Um den neuen, hohen Hygienestandards gerecht zu werden, werden die Kapazität reduziert, die Getränke- und Essensauswahl verkleinert und die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen erhöht.

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an Bord

Finnair hat auch an Bord strenge Maßnahmen ergriffen, die mit den Richtlinien der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter an erste Stelle steht, wie die Fluglinie wörtlich in einer Aussendung betont:

So ist das Tragen von Masken für alle Passagiere und Besatzungsmitglieder während der gesamten Reise (außer beim Essen) verpflichtend. Die Crew trägt zudem Handschuhe.

„Wir möchten unseren Gästen Sicherheit und Verlässlichkeit bieten, sodass sie in diesen ungewöhnlichen Zeiten sicher und komfortabel an ihr Ziel kommen", sagt Jan Pellinen, General Manager Germany, Switzerland, Austria & Slovenia. „Wir freuen uns sehr, unsere Flüge wieder aufzustocken und so Reisenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder gute Verbindungen nach Finnland anzubieten – ob für den Sommerurlaub oder die Geschäftsreise."

Damit Passagiere trotz der aktuellen Lage ihre Flüge mit einem sicheren Gefühl buchen können, hat Finnair die Buchungsrichtlinien flexibilisiert: So können Reisende Flüge, die zwischen April und August gebucht wurden, flexibel bis zu sieben Tage vor Abflug umbuchen. Eine Stornierung der Buchung ist bis sieben Tage vor Abflug möglich. Weitere Informationen finden Sie hier.

(red / AY)