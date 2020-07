Kein QR-Code: Passagiere durften nicht für Griechenland-Flüge einchecken

Mehrere Familien konnten ihren Flug in die Ferien nicht wie geplant antreten. Denn als sie mit ihren Kindern am Flughafen Wien Schwechat für ihre Flüge nach Griechenland einchecken wollten, wurde ihnen dies verwehrt. Der Grund: Die Erwachsenen hatten teilweise für die Kinder keinen eigenen QR-Code für die Einreise beantragt. Ein solcher ist aber Pflicht, um nach Griechenland reisen zu können.

Dabei heißt es in der offiziellen Mitteilung der griechischen Behörden unmissverständlich: "All travelers must complete their PLF until the day before entering the country, providing detailed information on their point of departure, the duration of previous stays in other countries, and the address of their stay while in Greece."

Ausnahmen für Kinder sind eben keine vorgesehen. Da nicht nur den Reisenden selbst hohe Geldstrafen gedroht hätten, sondern auch der Fluglinie, die Passagiere ohne gültigen QR-Code befördert, musste das Check-In-Personal den betreffenden Familie den Flug verweigern.

(red)