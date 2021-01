Strenge Quarantäne für Griechenland-Reisende

Angesichts der Covid-19-Pandemie verschärft Griechenland seine Maßnahmen für alle Einreisenden. Spätestens ab heute um Mitternacht müssen alle Menschen, die nach Griechenland einreisen, für sieben Tage in Quarantäne. Diese Maßnahme gelte bis vorerst 21. Jänner.

Griechenland befindet sich seit Anfang November in einem Lockdown, der wesentlich strenger ist als jener in Österreich. So dürfen Personen die Wohnung etwa nur nach vorheriger SMS-Registrierung beim Zivilschutzministerium für einen begrenzten Zeitraum verlassen. Anders als in Österreich gibt es auch keine Ausnahmen, die unter dem Deckmantel der "physischen und psychischen Erholung" zur Aushöhlung der Maßnahme genutzt werden können. Über die Weihnachtsfeiertage hatte die Regierung die Bestimmungen kurzfristig gelockert, was sich kurz darauf mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen bemerkbar machte.

(red)