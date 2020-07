Qantas flottet 747 noch in diesem Monat aus

Finaler Abschiedsflug des Jumbos findet am 22. Juli statt.

Nach fast einem halben Jahrhundert sagt die australische Qnatas "Good bye" zum Jumbo Jet. Ursprünglich bestellte Qantas im Jahr 1967 zunächst die Boeing 747100, ändere die Bestellung später allerdings auf die leistungs- und reichweitengesteigerte Version Boeing 747-200 ab. Die erste Maschine übernahm der Flagcarrier von Down Under im Jahr 1971. Neben der 747-200 hatte Qantas auch die Boeing 747SP in der Flotte. Später folgte dann die Version -400. Auf eine Bestellung der 747-8 verzichtete die Airline.

Eigentlich hätten die verbliebenen Jumbos noch bis Jahresende bei Qantas fliegen sollen - doch dann kam Corona.

Die Airline hat nun angekündigt, mehrere einstündige Abschiedsflüge mit der Boeing 747 durchzuführen. Die Einnahmen sollen dem HARS Luftfahrtmuseum gespendet werden, das unter anderem die weltweit letzte flugfähige Super Constellation betreibt.

Der allerletzte Jumbo-Flug von Qantas wird am 22. Juli als Flug QF 7474 gegen 14 Uhr Lokalzeit in Sydney abheben.

(red)