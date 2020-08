"Air Force Two" am Flughafen Wien zu Besuch

Am Donnerstag traf US-Außenminister Mike Pompeo an Bord der Boeing C-32A (Boeing 757-200) auf dem Flughafen Wien ein. Umgangssprachlich wird die Maschine "Air Force Two" genannt, da sie häufig auch für Reisen des US-Vizepräsidenten genutzt wird.

Die Sicherheitsvorkehrungen für den Besuch des US-Außenministers waren hoch; man beachte auch die beiden Cobra-Beamten auf dem Dach des Catering-Lkw im Vordergrund

Bei der C-32A handelt es sich um eine für militärische Bedürfnisse umgerüstete Boeing 757-200. Laut eigenen Angaben betreibt die US Air Force vier Maschinen dieses Typs.

In Wien traf Pompeo unter anderem mit Außenminister Alexander Schallenberg zusammen, ehe er nach Warschau weiter reiste.

(red)