Nur etwas mehr als 24 Stunden verweilte der US-Außenminister Anthony Blinken zu Gesprächen in Wien. Wir waren beim Abflug der Maschine, umgangssprachlich auch Air Force Two genannt, dabei.

Am 15. März gegen 08:30 landete die C-32A, 98-0002, wie berichtet, mit US-Außenminister Anthony Blinken an Bord auf dem Flughafen Wien Schwechat. Der US-Politiker führte im Laufe des Tages vor der UNO Gespräche, in denen es um die Drogenproblematik in den USA und den radikal-islamischen Terror gegen Israel ging.

Einen Tag später, am 16. März, verließ das Flugzeug bei traumhaftem Wetter Österreich wieder, um weiter nach Bahrain zu fliegen.

Fotoimpressionen

Die Kolonne des US-Außenministers wurde von Polizeifahrzeugen und "Weißen Mäusen" (Motorradpolizisten) eskortiert.

(red)