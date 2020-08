Boeing 737 der Air India Express verunglückt - mehrere Tote

Die Maschine kam aus Dubai und zerbrach bei der missglückten Landung in mehrere Teile.

Die Boeing 737-800, VT-AXH, der Air India Express führte den Flug IX 1344 von Dubai nach Kozikode durch. An Bord befanden sich zwei Piloten, vier Flugbegleiter und 184 Passagiere.

Nach dem Aufsetzen konnten die Piloten aus vorerst unbekannter Ursache den Jet nicht auf der Landebahn zum Stillstand bringen, weshalb die Boeing 737 über das Pistenende hinaus schoss und in mehrere Teile zerbrach.

Zum Zeitpunkt der Landung herrschten schlechte Wetterbedingungen mit eingeschränkter Sicht und starkem Regen.

Die Rettungsarbeiten sind im Gange. Die Angaben über Opfer sind schwankend und reichen von zwei bis 35 Todesopfern.

Der 2005 gegründete Billigflieger Air India Express hat bei vielen Fachleuten einen zweifelhaften Ruf. Am 22. Mai 2010 starben 158 Menschen, als eine Maschine bei der Landung in Mangalore nach einem instabilen Anflug über die Piste hinaus raste und in Flammen aufging. Nur vier Tage später verlor eine 737 der Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit 2.000 Meter Höhe, weil einer der Piloten beim Verstellen seines Sitzes versehentlich einen Sturzflug ausgelöst hatte.

(red)