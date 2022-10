Air India nimmt Flüge nach Wien wieder auf

Ab Februar 2023 sollen sowohl die österreichische Hauptstadt Wien als auch die italienische Metropole Mailand wieder durch Air India bedient werden.

Die Verbindung Delhi - Wien wird nach aktueller Planung am 17. Februar starten und mit Boeing 787-8 Dreamliner bedient werden. Abflug in Delhi ist jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag um 14:35 Uhr Lokalzeit, die Landung in Wien erfolgt um 18:45 Uhr Lokalzeit. Zurück nach Delhi geht es um 20:15 Uhr Lokalzeit, die Landung in der indischen Metropole erfolgt am nächsten Tag um 08:05 Uhr Lokalzeit.

Mailand wird ab dem ersten Februar viermal wöchentlich angesteuert.

(red GM, CvD)