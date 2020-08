"Feier"-Tag für die Hubschrauber: World Helicopter Day

Der "World Helicopter Day" wird heuer zum sechsten Mal begangen und soll dazu dienen, auf die vielfältigen Einsatz- und Aufgabenbereiche von Hubschraubern hinzuweisen, die täglich Gesellschaft und Wirtschaft zu Gute kommen.

"Jeden Tag verlassen sich tausende Menschen auf Helikopter zu Rettungszwecken, in der Katastrophenhilfe, bei Transportaufgaben, der Brandbekämpfung, medizinischen Überstellungen, Wartungen an Hochspannungsleitungen, im Tourismus, der Landwirtschaft und noch vielen anderen Segmenten", so die Initiatoren.

Trotz der vielschichtigen Aufgaben von Hubschraubern und ihren Crews ist es aber nicht alltäglich, diese Fluggeräte und deren Besatzungen hautnah zu Gesicht zu bekommen. Der "World Helicopter Day" wurde nicht zuletzt auch dazu geschaffen, um mit diversen Veranstaltungen dazu beitragen, Hubschrauber sprichwörtlich "begreifbar" zu machen, oder sich über Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Geschäftsfeld zu informieren. Während in Österreich derartige Publikumsattraktionen in den vergangenen Jahren eher die Ausnahme darstellen, finden zahlreiche Events rund um den "Heli-Feiertag" traditionellerweise vor allem in Australien und den USA, in Europa auch in Großbritannien oder Belgien statt. Heuer hält sich die diesbezügliche Veranstaltungsdichte, bedingt durch die Covid-19-Pandemie, allerdings sehr in Grenzen.

Anlässlich des "World Helicopter Day" präsentieren wir euch hier unsere zehn beliebtesten Video-Specials zum Thema und wünschen gute Unterhaltung!

"Karriere mit Senkrechtstart" - der Weg zum Hubschrauberpiloten

"Alles, was Wucher hat, fliegt! - Die Heli-Asse aus dem Ländle"

10 Jahre "Blackhawk" in Österreich

Bundesheer-Leistungsschau und Einsatzübung

Heereshelikopter-Überstellung zum Heldenplatz nach Wien

ÖAMTC-Flugrettung liebäugelt mit "Paperless Cockpit"

London's Air Ambulance - die Flugretter von der Stadt an der Themse

Rettungsflug im Dunkeln - die ÖAMTC-Flotte wird aufgerüstet

Österreichs jüngste Helikopterpilotin hebt ab

Der nächste "World Helicopter Day" findet am 22. August 2021 statt.

(red Aig)