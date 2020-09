AUA will Corona-Tests für Passagiere

Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines, kurz AUA, wünscht sich, Corona-Tests für ihre Passagiere vor Abflug. Entgegen anders lautenden Medienberichten seien derartige Tests nicht nur für Passagiere der Business beziehungsweise First Class (auf Anschlussflügen, die AUA bietet keine First an, Anm. d. Red.) geplant, sondern für alle Reisenden.

"Es ist uns ganz wichtig klarzustellen, beim Thema Gesundheit kann es keine Klassenunterschiede geben. Die Testlösung, die wir anbieten wollen, soll deshalb zukünftig allen Passagieren – unabhängig von ihrer Reiseklasse – zur Verfügung stehen", bekräftigte Sprecherin Tanja Gruber.

Eine derartige Vorgehensweise hatte auch bereits die IATA empfohlen. Zahlen soll die Tests der Staat.

(red)